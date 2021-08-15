Дубль Бензема, голевая пяткой от Азара и дебют Алабы – в обзоре матча «Алавес» — «Реал»

Вчера, в субботу, 14 августа, в матче 1-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» разгромил «Алавес». Встреча проходила на стадионе «Мендисорроса» в Витории и завершилась со счётом 4:1.



На 48-й минуте счёт открыл форвард гостей Карим Бензема. Уже спустя 8 минут Начо забил второй гол мадридцев. На 62-й минуте Бензема оформил дубль, но уже спустя несколько минут «Алавес» отыграл один мяч — Мато Хоселу реализовал пенальти. В добавленное время Винисиус Жуниор довёл счёт до разгромного.

Видео ярких эпизодов встречи «Алавес» — «Реал» доступно на «Чемпионате».

Во втором туре мадридскому «Реалу» вновь на выезде предстоит встретиться с «Леванте». Матч пройдёт в воскресенье, 22 августа. Начало – 23:00 мск.