Симеоне: «Атлетико» не вёл переговоры с Месси. У нас не было ни малейшего шанса

51-летний аргентинский специалист Диего Симеоне, возглавляющий мадридский «Атлетико», высказался о возможном приглашении в клуб звёздного соотечественника Лионеля Месси, ставшего игроком французского «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента.



«Вы можете и сами видеть, что причиной ухода Месси стала ситуация в «Барселоне». Конечно, сохранение игрока такого калибра было очень важным для чемпионата Испании. Очевидно, что «Атлетико» не вёл переговоры с Лионелем и не имел ни малейшего шанса заполучить его», — цитирует Симеоне Goal.



10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. За пять дней до этого «Барселона» объявила, что не будет продлевать договор с 34-летним футболистом. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.



Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. 5 августа «Барселона» объявила, что соглашение с Месси не будет продлено. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

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