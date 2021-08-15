Форвард «Астон Виллы» Ингс реализовал 2000-й пенальти в истории английской Премьер-лиги

Вчера, в субботу, 14 августа, в Уотфорде (Англия) на стадионе «Викарэйдж Роуд» состоялся матч первого тура чемпионата Испании между «Уотфордом» и «Астон Виллой», который завершился победой хозяев со счётом 3:2.
Как отмечает Opta Joe в «Твиттере», этот матч стал знаменателен тем, что в этой игре был реализован юбилейный – 2000-й пенальти в истории чемпионата Англии. Автором забитого мяча стал 29-летний нападающий «Астон Виллы» Дэнни Ингс, перешедший в это трансферное окно из «Саутгемптона» за € 32,5 млн.
Видео гола Дэнни Ингса в ворота «Уотфорда» доступно на «Чемпионате».
В минувшем сезоне Дэнни Ингс принял участие в 29 матчах английской Премьер-лиги в составе «Саутгемптона», в которых забил 12 голов (два — с пенальти) и отдал четыре результативные передачи.
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