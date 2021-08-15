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«Остин» с Дриусси проиграл «Реал Солт-Лейк» в матче MLS

«Остин» с Дриусси проиграл «Реал Солт-Лейк» в матче MLS
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В матче регулярного чемпионата MLS «Реал Солт-Лейк» встречался с «Остином». Игра прошла на стадионе «Рио Тинто Стэдиум» в Сэнди (США) и завершилась победой команды из Солт-Лейк-Сити со счётом 1:0.

На 32-й минуте встречи единственный гол забил нападающий «Реал Солт-Лейк» Бобби Вуд. Результативную передачу отдал форвард Хонатан Менендес. На 49-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Остина» Хулио Касканте.

Бывший нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси впервые вышел на поле в стартовом составе «Остина» и был заменён на 72-й минуте. Вместо него на поле вышел форвард Джон Галлахер.

Дриусси стал игроком «Остина» в конце июля текущего года. С 2017 года форвард выступал за «Зенит». В составе сине-бело-голубых Дриусси провёл 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. Вместе с «Зенитом» нападающий трижды стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и два Суперкубка страны.

MLS - Высшая лига футбола. Высшая лига футбола
15 августа 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Реал Солт-Лейк
Солт-Лейк-Сити
Окончен
1 : 0
Остин
Остин
1:0 Вуд – 32'
Удаления: нет / Касканте – 49'
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