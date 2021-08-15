«Локомотив» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 17:30 мск
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Сегодня, 15 августа, в Москве будет проходить центральный матч 4-го тура РПЛ. «Локомотив» примет «Зенит». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный арбитр — Рафаэль Шафеев (Волгоград).
«Зенит» в трёх турах набрал девять очков. Питерцы возглавляют турнирную таблицу в РПЛ. «Зенит» обыграл «Химки» (3:1), «Ростов» (4:2) и «Краснодар» (3:2). В свою очередь «Локомотив» набрал в трёх матчах семь очков. Москвичи обыграли «Арсенал» (3:1), ЦСКА (2:1) и сыграли вничью с «Уфой» (1:1).
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