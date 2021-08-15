Бруну Фернандеш может продлить контракт с «Манчестер Юнайтед» до лета 2026 года
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш может продлить контракт с английским клубом, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, «красные дьяволы» начали переговоры с 26-летним португальским футболистом. Стороны обсуждают продление соглашения до июня 2026 года.
Напомним, Фернандеш перешёл из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» в 2020 году. Действующий контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до июня 2025 года. В нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в 1 матче английской Премьер-лиги и забил три гола. С 2017 года Фернандеш вызывается в национальную команду Португалии. В составе сборной полузащитник — победитель Лиги наций УЕФА (2019).
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