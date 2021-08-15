«Рубин» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 20:00 мск

Сегодня, 15 августа, в Казани будет проходить матч 4-го тура РПЛ. «Рубин» примет «Крылья Советов». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск, матч состоится на стадионе «Ак Барс Арена».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Помогать ему будут ассистенты Константин Шаламберидзе (Москва) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Владимир Сельдяков (Балашиха).

«Рубин» стартовал с трёх побед в новом сезоне. Казанцы обыграли «Спартак» (1:0), «Арсенал» (3:0) и «Ахмат» (2:1). «Крылья Советов», вернувшиеся в РПЛ из ФНЛ, стартовали с трёх поражений. Они уступили «Ахмату» (1:2), «Спартаку» (0:1) и «Арсеналу» (1:2).