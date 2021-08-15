Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Надеюсь, они это смотрят». Агент Салаха намекнул на новый контракт с «Ливерпулем»

«Надеюсь, они это смотрят». Агент Салаха намекнул на новый контракт с «Ливерпулем»
Комментарии

Агент форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха дал понять, что египтянин ждёт предложение по новому контракту от руководства клуба. Представитель форварда высоко оценил игру Салаха в матче 1-го тура АПЛ с «Норвичем» (3:0). Салах в этой встрече забил красивый мяч в концовке.

«Надеюсь, они смотрят», — написал агент в своём «твиттере».

Нынешнее соглашение Салаха с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2023 года. Но в июле сообщалось, что стороны начали вести переговоры о новом соглашении. При этом им пока не удалось договориться.

29-летний нападающий выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В составе красных он становился чемпионом АПЛ, выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Ранее появлялись слухи о возможном уходе игрока в «Реал».

Новость по теме
Мохамед Салах установил рекорд АПЛ, забив в пятом стартовом матче чемпионата подряд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021