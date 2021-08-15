«Надеюсь, они это смотрят». Агент Салаха намекнул на новый контракт с «Ливерпулем»

Агент форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха дал понять, что египтянин ждёт предложение по новому контракту от руководства клуба. Представитель форварда высоко оценил игру Салаха в матче 1-го тура АПЛ с «Норвичем» (3:0). Салах в этой встрече забил красивый мяч в концовке.

«Надеюсь, они смотрят», — написал агент в своём «твиттере».

Нынешнее соглашение Салаха с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2023 года. Но в июле сообщалось, что стороны начали вести переговоры о новом соглашении. При этом им пока не удалось договориться.

29-летний нападающий выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В составе красных он становился чемпионом АПЛ, выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Ранее появлялись слухи о возможном уходе игрока в «Реал».