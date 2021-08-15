«Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30
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Сегодня, 15 августа, состоится матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити». Встреча 1-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Крейг Поусон.
«Манчестер Сити» в 38 матчах набрал 86 очков и занял первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Тоттенхэм Хотспур» в прошлом сезоне набрал 62 очка и занял седьмое место.В тройку лидеров вошли «Манчестер Юнайтед» (74) и «Ливерпуль» (69).
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