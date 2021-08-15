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Президент «Тоттенхэма» на встрече с руководством «МанСити» откажется продавать Кейна

Президент «Тоттенхэма» на встрече с руководством «МанСити» откажется продавать Кейна
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Президент «Тоттенхэм Хотспур» Дэниел Леви планирует встретиться с руководством «Манчестер Сити» сегодня, 15 августа, во время матча команд в 1-м туре АПЛ, сообщает Telegraph. По данным источника, Леви отказался принять предложение «Сити» о продаже нападающего Гарри Кейна. На встрече бизнесмен сообщит «Манчестер Сити», что Кейн останется в лондонском клубе.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «горожане» готовят новое предложение по трансферу игрока. Клуб готов заплатить за англичанина € 150 млн. «Тоттенхэм» не хочет расставаться с игроком. Но ранее уже сообщалось, что Кейн хочет перейти в «Манчестер Сити».

Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», а за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне 28-летний форвард провёл 35 матчей в английской Премьер-лиге, забил 23 гола (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач.

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