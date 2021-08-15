«Сельта» — «Атлетико»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30

Сегодня, 15 августа, состоится матч «Сельта» — «Атлетико». Встреча 1-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Балаидос» в Виго. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сельта» — «Атлетико».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтерой. Помогать ему будут ассистенты Иньиго Прието Лопес де Серайн и Антонио Мартинес Морено. Резервный рефери — Мигель Гонсалес.



Мадридский «Атлетико» в 38 матчах набрал 86 очков и занял первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021. «Сельта» в прошлом сезоне набрала 53 очка и заняла восьмое место. В тройку лидеров вошли «Реал» (84) и «Барселона» (79).