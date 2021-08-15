Ван Дейк рассказал о чувствах, которые испытывал, вернувшись на поле в матче АПЛ

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, вернувшийся на поле после длительной паузы из-за травмы, рассказал о своём состоянии и поделился ожиданиями от сезона. Ван Дейк вышел в стартовом составе «Ливерпуля» на матч 1-го тура АПЛ с «Норвичем» (3:0).
«Я не нервничал, находился в ожидании матча, хотел быть на поле, я хотел сыграть. Очевидно, что я очень рад выйти в старте, набрать три очка, мы победили 3:0 в гостях, сохранили свои ворота в неприкосновенности. Сложно желать чего-то большего!
Но есть много небольших вещей, которые можно улучшить. Мы пока находимся ещё в начале сезона. Я ещё привыкаю к скоростям, есть над чем поработать.
Новый сезон будет очень интересным. Если посмотреть на наших конкурентов, они стали сильнее, все хотят выиграть АПЛ. Но, конечно, победить хотим и мы. У нас фантастический состав», — цитирует ван Дейка пресс-служба «Ливерпуля».
- 15 августа 2021
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