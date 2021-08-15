Малком: Азмун — настоящий феномен
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Полузащитник «Зенита» Малком поделился мнением о партнёре по санкт-петербургскому клубу Сердаре Азмуне.
«Азмун — первоклассный нападающий, который забивает много мячей и делает это с удивительной легкостью. Настоящий феномен! Но он меня ничему не научил, я и сам умею забивать», — приводит слова Малкома пресс-служба «Зенита».
Напомним, Азмун защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а до этого выступал за казанский «Рубин» и «Ростов». В сборную Ирана вызывается с 2014 года. В минувшем сезоне форвард провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге, забил 19 голов (три — с пенальти) и отдал две результативные передачи. Ранее сообщалось, что в услугах Азмуна заинтересованы «Лион», леверкузенский «Байер» и «Рома».
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