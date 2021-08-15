«Севилья» объявила о заключении контракта с защитником сборной Швеции
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Защитник «Вердера» и сборной Швеции Людвиг Аугустинсон стал игроком «Севильи», сообщается на официальном сайте испанского клуба. Соглашение 27-летнего шведского футболиста с «Севильей» рассчитано на четыре сезона, до июня 2025 года.
Напомним, Аугустинсон выступал за бременский «Вердер» с 2017 года. В прошлом сезоне шведский футболист принял участие в 23 матчах немецкой Бундеслиги и отдал четыре результативные передачи. С 2015 года Аугустинсон вызывается в национальную команду Швеции.
«Севилья» в 38 матчах набрала 77 очков и заняла четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал мадридский «Атлетико» (86). В тройку лидеров вошли мадридский «Реал» (84) и «Барселона» (79).
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