«Севилья» объявила о заключении контракта с защитником сборной Швеции

Защитник «Вердера» и сборной Швеции Людвиг Аугустинсон стал игроком «Севильи», сообщается на официальном сайте испанского клуба. Соглашение 27-летнего шведского футболиста с «Севильей» рассчитано на четыре сезона, до июня 2025 года.

Напомним, Аугустинсон выступал за бременский «Вердер» с 2017 года. В прошлом сезоне шведский футболист принял участие в 23 матчах немецкой Бундеслиги и отдал четыре результативные передачи. С 2015 года Аугустинсон вызывается в национальную команду Швеции.

«Севилья» в 38 матчах набрала 77 очков и заняла четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал мадридский «Атлетико» (86). В тройку лидеров вошли мадридский «Реал» (84) и «Барселона» (79).