Варан хотел получить 4-й номер в «Манчестер Юнайтед», но Джонс отказал ему

Новичок «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан будет выступать за английский клуб под 19-м номером, сообщает пресс-служба «красных дьяволов». При этом француз хотел получить 4-й номер, но не смог. Одноклубник Рафаэля, Фил Джонс, который выступает под 4-м номером, отклонил просьбу Варана, сообщает Manchester Evening News.

Варан хотел взять 4-й номер, так как выступает под ним за сборную Франции. Но Джонс получил футболку с этим номером ещё почти 10 лет назад, когда перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Блэкберн Роверс». При этом в минувшем сезоне Фил не провёл ни одного матча за команду.

Что касается 19-го номера, то в прошлом сезоне под ним выступал полузащитник Амад Диалло. Но ивуариец, по всей видимости, теперь отправится в аренду. В нынешнем сезоне ему дали 16-й номер.