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Тухель: «Челси» — четвёртый в борьбе за титул АПЛ

Тухель: «Челси» — четвёртый в борьбе за титул АПЛ
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о перспективах лондонского клуба в борьбе за победу в чемпионате Англии сезона-2021/2022.

«Честно говоря, я считаю нас четвёртым номером в борьбе за титул. Мы не фавориты. Необходимо сокращать отставание от первого, второго и третьего клубов. Мы работаем над этим. АПЛ — суровый турнир. Всё зависит от нас, поэтому мы обязаны сократить отставание от „Ливерпуля“, „Манчестер Сити“ и „Манчестер Юнайтед“.

Нужно делать это постепенно, неделя за неделей. Мы не стесняемся говорить о своих проблемах и продолжаем бороться во всех соревнованиях. На данный момент мы находимся на четвёртом месте и должны стараться обойти конкурентов», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

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