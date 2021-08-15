Тухель: «Челси» — четвёртый в борьбе за титул АПЛ
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о перспективах лондонского клуба в борьбе за победу в чемпионате Англии сезона-2021/2022.
«Честно говоря, я считаю нас четвёртым номером в борьбе за титул. Мы не фавориты. Необходимо сокращать отставание от первого, второго и третьего клубов. Мы работаем над этим. АПЛ — суровый турнир. Всё зависит от нас, поэтому мы обязаны сократить отставание от „Ливерпуля“, „Манчестер Сити“ и „Манчестер Юнайтед“.
Нужно делать это постепенно, неделя за неделей. Мы не стесняемся говорить о своих проблемах и продолжаем бороться во всех соревнованиях. На данный момент мы находимся на четвёртом месте и должны стараться обойти конкурентов», — приводит слова Тухеля Sky Sports.
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