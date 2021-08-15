Глава пресс-службы «Уфы» ответил на подозрения в договорняке с «НН» средним пальцем

Руководитель пресс-службы «Уфы» Сергей Тыртышный опубликовал в «сториз» в «Инстаграме» видео, на котором тренер команды Николай Сафрониди показывает средний палец. Так Тыртышный отреагировал на подозрения в договорном характере матча «Уфы» и «Нижнего Новгорода» (2:1).

Ранее появились слухи о том, что матч может носить договорной характер. Они основывались на странных колебаниях котировок у букмекеров. «Уфа» считалась явным фаворитом, хоть и находилась в нижней части турнирной таблицы, играя с соперником в гостях.

На 49-й минуте счёт открыл форвард уфимцев Гамид Агаларов. Нападающий получил мяч у линии штрафной после ошибки защитника, который поскользнулся, фактически подарив сопернику выход один на один, Гамид сделал несколько шагов вперёд и пробил в нижний угол метров с одиннадцати.

Спустя восемь минут Акош Кечкеш сравнял счёт. Венгерский футболист после навеса с углового легко переправил мяч головой в дальний нижний угол. На 65-й минуте полузащитник «Уфы» Олег Иванов реализовал пенальти. Артур Нигматуллин угадал направление полета мяча, но удар Иванова был сильным.

«Нижний Новгород» набрал 7 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» (4) поднялась на восьмое место.