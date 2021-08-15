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Скопинцев прокомментировал поражение «Динамо» в матче с «Ахматом»

Скопинцев прокомментировал поражение «Динамо» в матче с «Ахматом»
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Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал результат матча 4-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:2).

«Думаю, мы раскачивались долго, не могли нащупать свою игру. Сложно судить конечный результат, он нас не очень порадовал. Во втором тайме мы доминировали.

Мне нравится играть в Грозном, здесь дышится хорошо. Поле широкое, приятно играть. Да и общая атмосфера нравится, город хороший.

Почему не забили второй гол? Дело в точности завершения атак. На удачу сетовать не надо: иногда везёт, иногда — нет. То же самое и у соперника. Если в следующем матче реабилитируемся, опять будет идти в верхней части таблицы. Не стоит зацикливаться на поражении. Менталитет победителей в том и состоит, чтобы после неудач не посыпать голову пеплом», — сказал Скопинцев в интервью пресс-службе «Динамо».

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