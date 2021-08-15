Талби объяснил, почему решил перейти в «Рубин» из «Беневенто»

Новичок «Рубина» защитник Монтассар Талби рассказал о том, почему решил перейти в казанский клуб из «Беневенто».



«Ещё в январе я согласовал контракт с командой Серии А «Беневенто», но, к сожалению, они вылетели. У меня было много разговоров с разными клубами, в основном в Серии А. Ко мне также обратился «Рубин», я поговорил со спортивным директором Олегом Яровинским и с тренером. У нас было очень хорошее взаимопонимание, мне понравился проект, который выстраивается в Казани. Думаю, это то, что мне нужно, и я смогу здесь прогрессировать. Это отличный вариант для продолжения карьеры», — приводит слова Талби пресс-служба «Рубина».

Напомним, контракт 23-летнего тунисского футболиста с «Рубином» рассчитан на четыре сезона.