Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Талби объяснил, почему решил перейти в «Рубин» из «Беневенто»

Талби объяснил, почему решил перейти в «Рубин» из «Беневенто»
Комментарии

Новичок «Рубина» защитник Монтассар Талби рассказал о том, почему решил перейти в казанский клуб из «Беневенто».

«Ещё в январе я согласовал контракт с командой Серии А «Беневенто», но, к сожалению, они вылетели. У меня было много разговоров с разными клубами, в основном в Серии А. Ко мне также обратился «Рубин», я поговорил со спортивным директором Олегом Яровинским и с тренером. У нас было очень хорошее взаимопонимание, мне понравился проект, который выстраивается в Казани. Думаю, это то, что мне нужно, и я смогу здесь прогрессировать. Это отличный вариант для продолжения карьеры», — приводит слова Талби пресс-служба «Рубина».

Напомним, контракт 23-летнего тунисского футболиста с «Рубином» рассчитан на четыре сезона.

Новость по теме
«Рубин» объявил о заключении контракта с защитником «Беневенто»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021