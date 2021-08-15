Эммануэль Пети: постепенно теряю интерес к «Арсеналу», сплошное разочарование

Бывший полузащитник «Арсенала» Эммануэль Пети подверг критике игру лондонского клуба в матче 1-го тура АПЛ с «Брентфордом». Встреча закончилась победой «Брентфорда» со счётом 2:0.

«Я постепенно теряю интерес к «Арсеналу», сплошное разочарование. У меня команда уже не вызывает никаких эмоций. Я вообще не понимаю, куда движется клуб, какая у него траектория. Я не вижу никакой клубной политики «Арсенала».

Это вопрос не денег, а подхода. Недостатки видны уже давно, особенно в защите. Но главное фиаско — работа руководства клуба.

Кто вообще сегодня захочет переходить в «Арсенал»? Можно предложить лишь деньги, ведь клуб не играет в Лиге чемпионов. Да и деньги у «Арсенала» не такие большие, как в других клубах», — цитирует Пети RMC Sport.