Новичок «Рубина» Талби: у российских команд есть лицо
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Новичок «Рубина» защитник Монтассар Талби поделился мнением о российском футболе.
«Российский чемпионат довольно известен в Европе. Здесь много больших команд: «Рубин», «Зенит», ЦСКА, «Динамо». Много команд, которые играют в Европе. У российских команд есть лицо. Важно сказать, что здесь прошёл чемпионат мира в 2018 году, так что в России много новых стадионов.
Здесь хорошие болельщики, я слышал много хорошего о болельщиках «Рубина», они поддерживают команду до конца. Жду с нетерпением, когда смогу сыграть перед нашими болельщиками. Счастлив, что буду играть на отличном стадионе, перед отличными болельщиками, с отличными партнёрами. Здесь отличный уровень, и он будет расти», — приводит слова Талби пресс-служба «Рубина».
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