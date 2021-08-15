«Барселона» — «Реал Сосьедад»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:00

Сегодня, 15 августа, состоится матч «Барселона» — «Реал Сосьедад». Встреча 1-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Реал Сосьедад».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандесом. Помогать ему будут ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Диего Санчес Рохо. Резервный рефери — Алонсо Де Эна Вольф.



«Барселона» в 38 матчах набрала 79 очков и заняла третье место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021. «Реал Сосьедад» в прошлом сезоне набрал 62 очка и занял пятое место. Чемпионом страны стал «Атлетико» (86).

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