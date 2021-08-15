«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: Грилиш — в старте, Кейн — вне заявки

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити» на матч 1-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе « Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Джафет Танганга, Эрик Дайер, Давинсон Санчес, Серхио Регилон, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Оливер Скипп, Деле Алли, Стивен Бергвейн, Лукас Моура, Сон Хын Мин.



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Жоау Канселу, Натан Аке, Бенжамен Менди, Фернандиньо, Илкай Гюндоган, Джек Грилиш, Рахим Стерлинг, Рияд Марез, Ферран Торрес.

«Манчестер Сити» в 38 матчах набрал 86 очков и занял первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, оторвавшись от ближайшего преследователя на 12 очков. «Тоттенхэм» в прошлом сезоне набрал 62 очка и занял седьмое место.