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«Локомотив» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
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«Локомотив» — «Зенит»: составы команд на матч 4-го тура РПЛ

«Локомотив» — «Зенит»: составы команд на матч 4-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Зенита» на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало матча — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Зенит».

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Рыбус, Пабло, Едвай, Жемалетдинов, Куликов, Магкеев, Смолов, Зе Луиш, Камано.

Запасные: Савин, Худяков, Ненахов, Сильянов, Иваньков, Миранчук, Рыбчинский, Тикнизян, Бабкин, Петров, Зинович, Лисакович.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Круговой, Дуглас Сантос, Ловрен, Ерохин, Кузяев, Барриос, Вендел, Азмун, Малком.

Запасные: Одоевский, Бязров, Чистяков, Хотулёв, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Дзюба, Кузнецов.

Встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный арбитр — Рафаэль Шафеев (Волгоград).

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