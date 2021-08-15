Александр Петраков станет новым главным тренером сборной Украины

На исполкоме УАФ 17 августа будет представлен новый главный тренер сборной Украины, сообщает Metaratings.com.ua. По данным источника, им станет Александр Петраков.

Ранее сообщалось, что главным кандидатом на вакантную должность наставника национальной команды является Сергей Ребров, но он продолжит тренировать «Аль-Айн». Специалист не стал разрывать контракт с клубом.

1 сентября сборной Украины предстоит провести матч квалификации ЧМ-2022 со сборной Казахстана.

Предыдущим главным тренером сборной был Андрей Шевченко, но после Евро-2020 он покинул команду. Под руководством Шевченко сборная Украины дошла до четвертьфинала чемпионата Европы. Там украинцы уступили англичанам со счётом 0:4. Шевченко не стал продлевать контракт со сборной.