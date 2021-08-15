Николич прокомментировал выбор стартового состава «Локомотива» на игру с «Зенитом»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич объяснил выбор стартового состава железнодорожников на матч с петербургским «Зенитом».
«Мы поставили сегодня Зе Луиша. Понятно, что он не готов на сто процентов. Но мы чуть-чуть должны рисковать. Не готов именно физически. Считаю, что на тайм или чуть больше его хватит.
Едвай — хороший игрок, и ему надо показать сегодня это на поле. У нас не такой большой выбор. Мурило травмирован, Баринов получил карточку, и нам пришлось перестраивать опорную и центральную зоны. Выставили тех опытных игроков, которые у нас были. Пабло — Едвай и Магкеев — Куликов — такая четвёрка. Интересно посмотреть, как они сегодня будут выглядеть на поле. Уверен, что они справятся», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».
- 15 августа 2021
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