Николич прокомментировал выбор стартового состава «Локомотива» на игру с «Зенитом»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич объяснил выбор стартового состава железнодорожников на матч с петербургским «Зенитом».

«Мы поставили сегодня Зе Луиша. Понятно, что он не готов на сто процентов. Но мы чуть-чуть должны рисковать. Не готов именно физически. Считаю, что на тайм или чуть больше его хватит.



Едвай — хороший игрок, и ему надо показать сегодня это на поле. У нас не такой большой выбор. Мурило травмирован, Баринов получил карточку, и нам пришлось перестраивать опорную и центральную зоны. Выставили тех опытных игроков, которые у нас были. Пабло — Едвай и Магкеев — Куликов — такая четвёрка. Интересно посмотреть, как они сегодня будут выглядеть на поле. Уверен, что они справятся», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».