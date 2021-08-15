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Роберто — об уходе Месси: теперь нужно забить на 30 больше и пропустить на 10 меньше

Роберто — об уходе Месси: теперь нужно забить на 30 больше и пропустить на 10 меньше
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Полузащитник футбольно клуба «Барселона» Серхи Роберто прокомментировал уход аргентинского нападающего Лионеля Месси из каталонского клуба.

«Наша жизнь меняется. Конечно, я про уход Лионеля Месси. У нас в составе был лучший игрок планеты, вся атака строилась через него. Он забивал по 40 голов за сезон. Он присутствовал везде: пасовался со мной, смещался в центр поля, уходил на фланг к Альбе.

Теперь команде нужно объединиться ещё больше. Надо размещаться компактнее, всем прессинговать. После ухода Месси коллективу нужно забить на 30 больше и пропустить на 10 меньше. Нужен баланс. У нас великолепный состав. Я убеждён, что «Барселона» — лучшая команда в Испании», — приводит слова Роберто La Vanguardia.

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