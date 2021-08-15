Нуну Эшпириту Санту прокомментировал отсутствие Кейна в заявке на первый матч АПЛ
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Нуну Эшпириту Санту рассказал, почему Гарри Кейн остался вне заявки на первый матч английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити».
Ему нужно работать над своей физической формой после позднего возвращения из отпуска. Ему нужно продолжать работать, пока он не будет готов помочь команде. Я не думаю, что ему требуется ещё много тренировок, но пока он не в форме, — приводит слова Санту BBC.
Напомним, встреча между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити» состоится сегодня. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Крейг Поусон.
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