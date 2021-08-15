«РБ Лейпциг» проиграл «Майнцу» в 1-м туре Бундеслиги
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В матче 1-го тура немецкой Бундеслиги «Майнц» переиграл «РБ Лейпциг». Встреча проходила на стадионе «Опель-Арена — Кофас-Арена» в Майнце и завершилась со счётом 1:0.
На 13-й минуте единственный гол в матче забил защитник хозяев Мусса Ньякат.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Ассистенты — Лассе Кословски и Мартин Томсен. Резервный арбитр — Филипп Хюве.
В сезоне-2020/2021 команда из Лейпцига набрала 65 очков и заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, отстав от лидирующей «Баварии» на 13 очков. «Майнц» (39) оказался на 13-м месте. В предыдущей встрече команд, которая состоялась 23 января, «Майнц» также одержал победу (3:2), а в первом круге прошлого сезона выиграл «Лейпциг» (3:1).
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