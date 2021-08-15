Живоглядов оценил эпизод с нарушением правил Кузяева
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Защитник московского «Локомотива» Дмитрий Живоглядов прокомментировал столкновение с футболистом «Зенита» Далером Кузяевым.
«Я получил небольшое повреждение ещё на разминке. В том единоборстве уже были последствия, просто неудачно поставил ногу. Ничего страшного. Очень ждал, что вернусь в стартовый состав. Скучал по этим эмоциям.
Что касается момента с Кузяевым, конечно, это нарушение. Он мне попал в ногу. Судья свистнул – значит, всё было правильно. Жёлтая или нет? Это на усмотрение судьи. Он сказал, что играем дальше. Мы с Далером поговорили на эмоциях, и всё. Это футбол. Ничего страшного, всё хорошо», — сказал Живоглядов в эфире «Матч ТВ».
Дмитрий Живоглядов — обладатель Суперкубка России — 2019.
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