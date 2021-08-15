Тикнизян дебютировал за «Локомотив» в матче с «Зенитом»
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Полузащитник Наир Тикнизян дебютировал за «Локомотив» в матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом».
Тикнизян вышел на поле после перерыва, заменив Мацея Рыбуса.
4 августа «Локомотив» заключил с Тикнизяном пятилетний контракт. Футболист выступает в новом клубе под номером 71.
22-летний полузащитник является воспитанником академии ЦСКА. В минувшем сезоне он сыграл 33 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт Тикнизяна с ЦСКА был рассчитан до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 1,8 млн. В нынешнем сезоне он провёл один матч в Российской Премьер-Лиге — с «Локомотивом» (1:2).
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