«Рубин» — «Крылья Советов»: Кварацхелия остался в запасе

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Крыльев Советов» на матч 4-го тура РПЛ. Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия остался в запасе.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Уремович, Шатов, Костюков, Бакаев, Самошников, Абильдгор, Хван, Хакшабанович.
«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Витюгов, Ежов, Иванисеня, Глушенков, Сергеев.
Сегодня, 15 августа, в Казани будет проходить матч 4-го тура РПЛ. «Рубин» примет «Крылья Советов». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск, матч состоится на стадионе «Ак Барс Арена».
Встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Помогать ему будут ассистенты Константин Шаламберидзе (Москва) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Владимир Сельдяков (Балашиха).
- 15 августа 2021
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