Капризов и Радулов присутствуют на матче «Локомотив» — «Зенит»

Нападающие «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов и «Даллас Старз» Александр Радулов присутствуют на матче 4-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» (0:0, второй тайм).

Также на игре находится чемпион мира и бывший форвард сборной России Алексей Яшин.



Капризов провёл свой первый сезон в НХЛ. За 55 матчей за «Миннесоту» он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он провёл семь матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.



Капризов и клуб не могут договориться о подписании нового контракта. Ранее появлялась информация о возможном возвращении форварда в КХЛ в состав ЦСКА.



Радулов выступает за «Даллас» с сезона-2017/2018. В прошедшем сезоне российский форвард сыграл 11 матчей и набрал 12 очков: забросил четыре шайбы и отдал восемь передач. Он пропустил концовку регулярного сезона из-за мышечной травмы.