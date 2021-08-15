«Краснодар» — «Арсенал»: стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и тульского «Арсенала» на матч 4-го тура РПЛ.

«Краснодар»: Агкацев, Сорокин, Рамирес, Корнюшин, Ионов, Газинский, Черников. Классон, Крыховяк, Кабелла, Кордоба.

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Суханов, Радакович, Бьёрнстрём, Пантелеев, Чаушич, Хлусевич, Давиташвили, Луценко.

Матч 4-го тура РПЛ будет проходить в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Андрей Болотенков (Москва) и Денис Брезнов (Москва). Резервный арбитр — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).



«Краснодар» после трёх туров занимает 12-е место в турнирной таблице. Краснодарцы обыграли «Урал» (3:0), а затем уступили «Химкам» (0:1) и «Зениту» (2:3). «Арсенал» на старте сезона уступил «Локомотиву» (1:3) и «Рубину» (0:3), а затем обыграл «Крылья Советов» (2:1).