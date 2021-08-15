В УЕФА выразили соболезнования в связи со смертью Герда Мюллера

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразили соболезнования в связи со смертью бывшего нападающего «Баварии» Герда Мюллера.

«Герд Мюллер был одним из величайших нападающих всех времён, которых мы когда-либо видели. Его имя известно не только в Германии или Европе. Его знают во всём мире. УЕФА до глубины души опечален известием о его кончине. Наши мысли с его семьёй, друзьями и немецким футбольным сообществом», — приводит слова президента УЕФА Александра Чеферина официальный сайт организации.

Мюллер начал профессиональную карьеру в клубе «ТСВ 1861» в 60-е годы прошлого века. С 1964 по 1979 год Мюллер выступал в составе «Баварии». Вместе с мюнхенским клубом форвард становился чемпионом ФРГ (1969, 1972, 1973, 1974) и обладателем Кубка европейских чемпионов (1974, 1975, 1976).