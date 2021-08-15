Малком не смог завершить матч с «Локомотивом». Возможно, у него сотрясение мозга

Нападающего петербургского «Зенита» Малкома заменили на 74-й минуте матча «Локомотив» — «Зенит».

Бразилец покидал поле в сопровождении врачей, которые прикладывали к его голове лёд. За несколько минут до этого «зенитовец» получил сильный удар по лицу от игрока «Локомотива» Станислава Магкеева. Россиянин случайно ударил ногой бразильца по голове.



Игрок «Зенита» старался продолжить встречу, но вскоре попросил замену.

Напомним, во 2-м тайме игрок «Зенита» Далер Кузяев был удалён с поля за фол на Рифате Жемалетдинове.

После этого игрок «Зенита» Алексей Сутормин и нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов реализовали пенальти.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Зенит».