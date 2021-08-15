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«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче с удалением и двумя пенальти

«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче с удалением и двумя пенальти
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В матче 4-го тура РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 1:1.

На 50-й минуте полузащитник Далер Кузяев получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Кузяев не успел к мячу и наступил на ногу Рифату Жемалетдинову. На 85-й минуте Алексей Сутормин реализовал пенальти, назначенный за фол против Сердара Азмуна. Сутормин с пенальти пробил точно в нижний угол. Гильерме угадал, но до мяча не дотянулся. На 88-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Зенита». Фёдор Смолов реализовал 11-метровый удар.

Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогали ему ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный арбитр — Рафаэль Шафеев (Волгоград).

«Зенит» в четырёх турах набрал 10 очков. Питерцы возглавляют турнирную таблицу в РПЛ. «Локомотив» (8) на четвёртом месте.

Ранее «Зенит» обыграл «Химки» (3:1), «Ростов» (4:2) и «Краснодар» (3:2). «Локомотив» набрал в трёх матчах семь очков. Москвичи обыграли «Арсенал» (3:1), ЦСКА (2:1) и сыграли вничью с «Уфой» (1:1).

Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
15 августа 2021, воскресенье. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Сутормин – 85' (пен)   1:1 Смолов – 90' (пен)
Удаления: нет / Кузяев – 50'
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