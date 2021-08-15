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Алексей Сутормин реализовал пенальти в матче с «Локомотивом»

Алексей Сутормин реализовал пенальти в матче с «Локомотивом»
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Игрок «Зенита» Алексей Сутормин реализовал пенальти в матче с «Локомотивом». Встреча 3-го тура Российский Премьер-Лиги проходит в эти минуты. Счёт — 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

В ворота московского «Локомотива» был назначен пенальти. Оборона москвичей провалилась, и Азмун устремился на выход один на один с Гильерме. Иранец решил обвести вратаря в штрафной, а кипер рукой зацепил стопу нападающего, бросившись ему в ноги.

Сутормин точно пробил в левый от себя нижний угол с точки, а Гильерме не дотянулся до мяча. Гости вышли вперёд, играя в меньшинстве.

Напомним, во 2-м тайме игрок «Зенита» Далер Кузяев был удалён с поля за фол на Рифате Жемалетдинове.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Зенит».

Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
15 августа 2021, воскресенье. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Сутормин – 85' (пен)   1:1 Смолов – 90' (пен)
Удаления: нет / Кузяев – 50'
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