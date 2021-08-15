Сон Хын Мин открыл счёт в матче с «Манчестер Сити». Видео
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Сегодня, 15 августа, проходит 1-й тур английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, в котором «Тоттенхэм» принимает на своём поле «Манчестер Сити».
На 55-й минуте «шпоры» убежали в быструю контратаку. Сон Хын Мин получил передачу на правом фланге, сместился в центр и нанёс обводящий удар в дальний угол ворот Эдерсона — 1:0.
Через 4 минуты после этого Стивен Бергвейн имел возможность увеличить преимущество в счёте — голландец убежал один на один с вратарём, однако пробил мимо ворот.
К 72-й минуте хозяева до сих пор ведут в счёте.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогают ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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