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Семак объяснил, почему Дзюба вышел на 88-й минуте матча с «Локомотивом»

Семак объяснил, почему Дзюба вышел на 88-й минуте матча с «Локомотивом»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал замены в матче с «Локомотивом» (1:1).

«По той схеме, что мы вышли, два игрока – было два атакующих игрока: Азмун и Ерохин играли результативно, поэтому выбор пал на них. Что касается поздних замен, то нам было нужно много обороняться, нужны были игроки, которые балансировали наши оборонные редуты. Мостовой и Дзюба вышли позже, потому что они более атакующие игроки», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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