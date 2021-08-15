Анхель Корреа пушечным ударом в девятку открыл счёт в матче с «Сельтой». Видео
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Сегодня, 15 августа, проходит 1-й тур испанской Примеры, в котором «Сельта» принимает на своём поле действующего чемпиона — «Атлетико Мадрид».
На 23-й минуте Анхель Корреа получил передачу возле линии штрафной и нанёс сильный удар в правую девятку ворот, открыв таким образом счёт в матче. 1:0 в пользу «матрасников».
Во втором тайме Яго Аспас сравнял счёт, реализовав пенальти, однако уже через пять минут Анхель Корреа оформил дубль и вновь вывел свою команду вперёд.
Мадридский «Атлетико» в 38 матчах набрал 86 очков и занял первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021. «Сельта» в прошлом сезоне набрала 53 очка и заняла восьмое место. В тройку лидеров вошли «Реал» (84) и «Барселона» (79).
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