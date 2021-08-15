Председатель совета директоров «Локомотива» прокомментировал слухи о трансферах клуба
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Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник прокомментировал информацию о распродаже игроков московской командой.
«Совершенно понятно, что здесь останется спортивная часть и сам стадион. Будет ли это реконструкция или ещё что-то — обсудим, покажут исследования. Как будут у нас планы, объявим. Других планов, кроме как наличия здесь стадиона, — нет.
Распродажа игроков? Слухи не комментируем. Окно открыто. Цорн и Рангник только начали работать», — передаёт слова Плутника корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Напомним, во 2-м тайме матча «Зенит» — «Локомотив» игрок петербуржцев Далер Кузяев был удалён с поля за фол на Рифате Жемалетдинове. Команды сыграли вничью. Счёт матча — 1:1.
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