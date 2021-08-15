Сергей Семак: обидный пенальти не позволил «Зениту» победить
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча с «Локомотивом» (1:1).
«Непростой, тягучий первый тайм. Во втором играли лучше, несмотря на удаление. Создали несколько хороших моментов, забили, но обидный пенальти не позволил нам победить. Ребята молодцы, игрой команды и самоотдачей я доволен.
«Зенит» создал моменты только в меньшинстве? Сложно создавать моменты против «Локо», но и они тоже особо ничего не создали – «Локо» хорошо оборонялся, а мы в первом тайме не играли так, как нам хотелось бы», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
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