Сергей Семак: обидный пенальти не позволил «Зениту» победить

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча с «Локомотивом» (1:1).

«Непростой, тягучий первый тайм. Во втором играли лучше, несмотря на удаление. Создали несколько хороших моментов, забили, но обидный пенальти не позволил нам победить. Ребята молодцы, игрой команды и самоотдачей я доволен.

«Зенит» создал моменты только в меньшинстве? Сложно создавать моменты против «Локо», но и они тоже особо ничего не создали – «Локо» хорошо оборонялся, а мы в первом тайме не играли так, как нам хотелось бы», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.