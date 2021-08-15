Гончаренко: Вильена не попал в заявку «Краснодара» из-за штрафных санкций
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Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко объяснил, почему полузащитник Тонни де Вильена не попал в состав на матч с тульским «Арсеналом».
«Испытываем проблемы с составом. Казалось, после «Зенита» у нас широкая обойма была, но по разным причинам… У Спаича травма голеностопа, у Кайо мышечная травма, У Чернова и Сперцяна постпрививочная ситуация — организм так среагировал, что они не тренировались. Что касается де Вильены — это внутренние штрафные санкции. С чем связано? Давайте после игры», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».
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