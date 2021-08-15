«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом туре АПЛ, несмотря на отсутствие Кейна

В матче первого тура английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» на своём поле обыграл «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Это первое поражение «горожан» в стартовом туре с 2008 года.

Единственный гол забил Сон Хын Мин. На 55-й минуте кореец получил передачу на правом фланге, сместился в центр и нанёс обводящий удар в дальний угол ворот Эдерсона.

В составе «Манчестер Сити» дебютировал Джек Грилиш. Хозяева же вышли на поле без своего лидера и капитана Гарри Кейна.

Напомним, «Манчестер Сити» в 38 матчах набрал 86 очков и занял первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Тоттенхэм Хотспур» в прошлом сезоне набрал 62 очка и занял седьмое место. В тройку лидеров вошли «Манчестер Юнайтед» (74) и «Ливерпуль» (69).