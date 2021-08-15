Николич: наш пенальти был 100%. Карасёв — один из лучших, если не лучший российский судья

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич оценил работу арбитра Сергея Карасёва в матче «Локомотив» — «Зенит».

«Я не комментирую судейство. Карасёв – это один из лучших, если не лучший российский судья, который недавно показал на Суперкубке, что может справляться с матчами высшего уровня. Наш пенальти был 100%. Надо смотреть, был ли фол Гильерме, но, если я хорошо запомнил – это VAR решил назначить 11-метровый, а не главный. Карасёв же отработал неплохо. Семь жёлтых? Может, их и не было, но я не считаю это важным вопросом. У нас было две замены крайних защитников, было много контратак», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, в матче 4-го тура РПЛ «Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью со счётом 1:1.