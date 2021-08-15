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Малком получил сотрясение после падения в матче с «Локомотивом»

Малком получил сотрясение после падения в матче с «Локомотивом»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья Малкома и замене Данила Кругового.

«У Малкома сотрясение после падения, на него ещё и наступили после этого. По Клаудиньо – есть странная процедура: он должен покинуть страну, чтобы потом въехать по рабочей визе. Ждём, когда все формальности будут соблюдены.

Ловрен, да и не только он, раньше допускали ошибки. Игра не смотрелась надёжной, но уже сегодня играли лучше – особых претензий нет, за исключением момента с искусственным офсайдом, который неудачно пытались сделать. Что касается Кругового, то мы ждали, сможет ли играть Чистяков. Когда Дима сказал, что готов играть, вернулись на более привычное расположение. Особых претензий к Круговому нет, просто вернулись к той схеме, которая была бы, если бы все были здоровы», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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