Малком получил сотрясение после падения в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья Малкома и замене Данила Кругового.

«У Малкома сотрясение после падения, на него ещё и наступили после этого. По Клаудиньо – есть странная процедура: он должен покинуть страну, чтобы потом въехать по рабочей визе. Ждём, когда все формальности будут соблюдены.



Ловрен, да и не только он, раньше допускали ошибки. Игра не смотрелась надёжной, но уже сегодня играли лучше – особых претензий нет, за исключением момента с искусственным офсайдом, который неудачно пытались сделать. Что касается Кругового, то мы ждали, сможет ли играть Чистяков. Когда Дима сказал, что готов играть, вернулись на более привычное расположение. Особых претензий к Круговому нет, просто вернулись к той схеме, которая была бы, если бы все были здоровы», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.