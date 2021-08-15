Вильена хочет уйти из «Краснодара». Он отказался тренироваться из-за конфликта с Ильиным

У полузащитника «Краснодара» Тонни де Вильены произошёл конфликт с одноклубником Владимиром Ильиным на тренировке. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«После конфликта с Ильиным Вильена сказал, что больше не хочет тренироваться и намерен покинуть «Краснодар». Голландец попросил выставить его на трансфер», — сказал источник «Чемпионату».
Именно с конфликтом футболистов связаны штрафные санкции в отношении де Вильены, о которых перед матчем с тульским «Арсеналом» сказал главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко.
Нидерландец перешёл в команду из «Фейеноорда» в 2019 году за € 9 млн. Интерес к де Вильене активно проявлял французский «Ренн», который ещё весной инициировал старт переговорного процесса с «Краснодаром». В услугах 26-летнего нидерландца также были заинтересованы «Аталанта» и миланский «Интер».
- 15 августа 2021
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