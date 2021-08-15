Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат матча с «Зенитом».
«Хочу поблагодарить болельщиков за жёсткую поддержку, на стадионе была отличная атмосфера. Также хочу сказать, что мне понравилось, что после игры я увидел только грустные лица – никто в раздевалке не был доволен результатом. Это мне понравилось – такой менталитет мне подходит. Праздновать очко против «Зенита» — неправильно.
В первом тайме мы контролировали игру, у нас был 100-процентный момент. Во втором тайме хорошо начали, но стали пропускать контратаки, чаще всего – когда мы шли через центр. Но у нас очень много новых игроков, это нормально. С одной из них «Зенит» получил пенальти, но и мы справедливо сравняли счёт, так что результат закономерен, а последние минуты показали, что мы готовы биться до конца.
Может, на контратаки повлияли вынужденные замены. В защите матч заканчивала пара людей, которая почти не тренировалась вместе. Плюс мы очень высоко поднялись. Что касается Тикнизяна, то на него я рассчитываю как на игрока линии обороны», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 15 августа 2021
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