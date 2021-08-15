Сутормин рассказал, почему в матче с «Локомотивом» он бил пенальти вместо Азмуна

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин после матча с «Локомотивом» (1:1) рассказал, почему он бил пенальти.

«Тяжёлый матч с непростым соперником. Можно сказать, что нам действительно тяжело даются игры с «Локомотивом» в Москве. В целом — боевой матч, и, наверное, можно сказать, что счёт по игре. Конечно, нам хотелось победить, но мы упустили преимущество в один гол. Будем работать дальше.



Какими были указания тренерского штаба? Построже играть в обороне и стараться убегать в атаку, сохранять там мяч и пытаться использовать полумоменты, что в целом нам удалось, когда мы заработали пенальти. Была ещё пара подходов, из которых мы могли выжать гол, но не получилось.



Удаление Далера? Думаю, что ребята понимали всю ответственность: после удаления нужно было начинать работать не только за себя. Возможно, «Локомотив» подумал, что им станет полегче, и эта совокупность факторов помогла нам создавать моменты. Хорошо, что мы сумели забить, но плохо, что не сохранили преимущество.



Почему именно я подошёл к точке? Забил в прошлой игре, поэтому решил пробить и в этой. Плюс, я думаю, что Азмун был уже уставшим к этому моменту, тем более после такого забега, а я — свеженький. Подошёл и пробил. Было ли волнение? Нет, всё спокойно. Просто концентрируешься на ударе и всё. Есть вратарь, ворота и мяч, остальное уже не важно. Хорошо, что забил!» — приводит слова Сутормина пресс-служба «Зенита».